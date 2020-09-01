Предпринимателям облегчат условия по перевозке пассажиров

С 1 января при лицензировании деятельности по городским, пригородным, междугородным перевозкам пассажиров легковыми авто будет выдаваться одна лицензия.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Согласно указу президента "О мерах по кардинальному совершенствованию лицензионных и разрешительных процедур", с 1 января 2021 года отменяются 70 из 266 видов лицензируемой деятельности, а также 34 из 140 документов разрешительного характера. Об этом сообщают в Минюсте со ссылкой на юриста Дильшода Шодиева.

Кроме того, будут сокращены сроки рассмотрения 14 лицензий и разрешений, а в 115 случаях — упростят порядок их выдачи. Эксперт отмечает, что в списке есть и лицензирование деятельности по городским, пригородным, междугородным и международным перевозкам пассажиров и грузов автотранспортом. Так, с начала следующего года предпринимателям разрешается оказывать эти услуги без соответствующих разрешений.

Помимо этого, сохраняется порядок по перевозке пассажиров на легковых автомобилях. Отмечено, что этой деятельностью могут заниматься только юрлица. Однако процедуры по получению соответствующей лицензии теперь упрощены.

Юрист отмечает, что с 1 января при лицензировании деятельности по городским, пригородным, междугородным перевозкам пассажиров легковыми авто будет выдаваться одна лицензия.

"Это позволит предпринимателю, который имеет одну машину, сэкономить 2 млн сумов, а предпринимателю с десятью автомобилями — 20 млн сумов", — поясняет Шодиев.

Далее автор пишет, что, несмотря на запрет, физлица продолжают заниматься противозаконной деятельностью. По его словам, в 2019 году за незаконную перевозку пассажиров к административной ответственности было привлечено примерно 54 тысячи граждан.

"Доля теневой экономики в перевозке пассажиров на легковых автомобилях составляет почти 60%", — утверждает эксперт.

Как считает специалист, главная проблема этой сферы деятельности связана с потребностью легализации немаршрутного такси. В связи с этим физическим лицам также необходимо разрешить перевозить пассажиров на легковых автомобилях.

По словам эксперта, соответствующее поручение обозначено в указе президента от 2 марта текущего года об утверждении Госпрограммы-2020. Сейчас уполномоченные ведомства проводят работу, направленную на реализацию этого пункта.