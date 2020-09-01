В Узбекистане предложили изменить условия аттестации внутренних аудиторов

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На границе с Казахстаном появится город-спутник Ташкента Жилой массив возведут вдоль канала Дамарык, где построят многоквартирные дома и торговые пункты, а также сквер и места для отдыха. 140

Число случаев коронавируса в России превысило 1 миллион Всего по состоянию на 1 сентября в России зарегистрировано 1 000 048 случаев заражения COVID-19 во всех регионах страны. 11