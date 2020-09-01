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В Узбекистане предложили изменить условия аттестации внутренних аудиторов

© Foto : jarmoluk
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200901/14883605/V-Uzbekistane-predlozhili-izmenit-usloviya-attestatsii-vnutrennikh-auditorov.html

Для подготовки высококвалифицированных кадров планируется утвердить соответствующий законопроект и ввести его в действие с 1 января 2021 года.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Кабинет министров опубликовал для обсуждения проект постановления  "О мерах по совершенствованию аттестации сотрудников Службы внутреннего аудита", подготовленный Минфином.

Для создания эффективной системы внутреннего контроля в процессе корпоративного управления и подготовки высококвалифицированных внутренних аудиторов планируется утвердить соответствующее положение и ввести его в действие с 1 января 2021 года.

Основные условия:

  • выдача сертификата внутреннего аудитора сроком на 5 лет с последующим продлением на 10 лет, а затем и на неопределенный срок;
  • продление свидетельства внутреннего аудитора на основании аналогичного документа международного образца;
  • увеличение срока действия сертификата внутреннего аудитора не менее чем на 10 лет без сдачи квалификационного экзамена.
Сотрудник налоговой инспекции Узбекистана
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Положением устанавливается порядок выдачи, продления, прекращения, переоформления и дублирования сертификата внутреннего аудитора.

Обладатель данного документа обязан ежегодно проходить курсы повышения квалификации.

Отмечается, что в проект могут быть внесены изменения, дополнения или отклонение.

Теги:
изменения, Законопроект, Узбекистан, аудит



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