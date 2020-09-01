В Узбекистане предложили изменить условия аттестации внутренних аудиторов

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Кабинет министров опубликовал для обсуждения проект постановления "О мерах по совершенствованию аттестации сотрудников Службы внутреннего аудита", подготовленный Минфином.
Для создания эффективной системы внутреннего контроля в процессе корпоративного управления и подготовки высококвалифицированных внутренних аудиторов планируется утвердить соответствующее положение и ввести его в действие с 1 января 2021 года.
Основные условия:
- выдача сертификата внутреннего аудитора сроком на 5 лет с последующим продлением на 10 лет, а затем и на неопределенный срок;
- продление свидетельства внутреннего аудитора на основании аналогичного документа международного образца;
- увеличение срока действия сертификата внутреннего аудитора не менее чем на 10 лет без сдачи квалификационного экзамена.
Положением устанавливается порядок выдачи, продления, прекращения, переоформления и дублирования сертификата внутреннего аудитора.
Обладатель данного документа обязан ежегодно проходить курсы повышения квалификации.
Отмечается, что в проект могут быть внесены изменения, дополнения или отклонение.