Более 900 узбекистанцев вывезли на родину из Самарской области

Граждане республики, планирующие уехать домой, с 15 августа начали прибывать в Кинель. Сначала они расположились на платформе железнодорожного вокзала, затем власти региона обустроили для них палаточный лагерь.

ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Более 900 узбекистанцев, которые не могли вернуться домой из-за закрытия границ, на поезде выехали из Самарской области на родину, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Граждане Узбекистана, планирующие уехать на родину, с 15 августа начали прибывать в Кинель. Сначала они расположились на платформе железнодорожного вокзала, а 21 августа власти региона обустроили для них палаточный лагерь. По словам начальника пункта временного размещения Глеба Мельникова, по состоянию на 28 августа в Кинеле находилось около двух тысяч граждан Узбекистана, так как палаточный лагерь рассчитан только на 700 человек, остальные размещались вокруг пункта временного размещения, при этом все они обеспечиваются питанием.

"Вывезли 922 человека. Границы закрыты. Граждан Узбекистана просят оставаться в местах своего проживания", — сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что вывезли не всех: в пункте временного размещения продолжают оставаться граждане Узбекистана.

Власти РУз с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранцев и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину.

В Ташкенте регулярно просят сограждан не скапливаться у российско-казахстанской границы и дожидаться вывозных рейсов по месту проживания в РФ. В мае-июле в Самарской и Оренбургской областях неоднократно собирались несколько сотен граждан Узбекистана, власти республики организовывали вывоз более 5,4 тысячи соотечественников на автобусах и железнодорожном транспорте. Кроме того, компания "Узбекистон темир йуллари" в августе вывезла более 1,5 тысячи граждан РУз из Ростовской области.