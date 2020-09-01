Больше свободы: какие ограничения снимаются в Узбекистане с 5 сентября

Аттракционы, театры, кафе, рестораны и школы - что еще разрешается в республике с сентября? Читайте далее.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. С 5 сентября в Узбекистане снова снимается еще ряд ограничений, сообщает Республиканская комиссия.

Разрешить с 5 сентября 2020 года:

- функционирование объектов общественного питания с соблюдением санитарных требований. Банкеты и массовые мероприятия - не разрешаются;

- работу театров и кинотеатров. Помещения должны соответствовать санитарным требованиям. Иметь систему циркуляции воздуха, дезактивационное оборудование, размещать посетителей в масках и с социальной дистанцией;

- деятельность аттракционов в парках при соблюдении санитарных норм;

- разрешить коллективные службы в религиозных учреждениях (пятничные, субботние и воскресные службы);

- пассажирские перевозки в маршрутных такси;

- школы с сентября будут работать очно при соблюдении строгих санитарных норм.

Однако при этом продолжают сохраняться следующие ограничения:

- соблюдение социальной дистанции в 2 метра и обязательное ношение масок, а также другие ранее введенные ограничения, касающиеся общественных мест;

- самоизоляция для лиц старше 65 лет;

- запрет на массовые мероприятия и работу ночных клубов, дискотек, спа, массажных салонов, кальянных, компьютерных клубов;

- свадьбы и семейные мероприятия разрешаются только с участием не более 30 человек.