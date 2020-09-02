В Узбекистане начались вступительные экзамены — памятка абитуриентам

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Сегодня в Узбекистане стартовали вступительные экзамены на 2020-2021 учебный год.
Тестовые испытания будут проходить в 2 смены по 14 дней с 14.00:
- первая смена с 8.00 до 11.00.
- вторая смена с 17.00 до 20.00.
В дождливые дни экзаменационные мероприятия будут переносить на следующий день.
Рекомендуется, чтобы абитуриенты приходили за 1–1,5 часа до начала экзаменов, чтобы сдать их вовремя. Опоздавшие к тестированию не допускаются.
Кандидатам необходимо иметь при себе 2 документа:
- паспорт (оригинал)
- распечатанный пропуск абитуриента (ч/б или цветной).
Прочие документы: копия паспорта, военное удостоверение, водительское удостоверение — не рассматриваются.
Удостоверение поступающих можно скачать в личном кабинете абитуриента. Дата, время и место проверки будут указаны в сертификате заявителя.
В связи с тем, что экзамены проводятся на улицах, абитуриентам разрешено приходить в головных уборах.