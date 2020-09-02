В Узбекистане начались вступительные экзамены — памятка абитуриентам

Тестовые испытания будут проходить в 2 смены по 14 дней с 14.00. В дождливые экзаменационные мероприятия будут переносить на следующий день.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Сегодня в Узбекистане стартовали вступительные экзамены на 2020-2021 учебный год.

Тестовые испытания будут проходить в 2 смены по 14 дней с 14.00:

первая смена с 8.00 до 11.00.

вторая смена с 17.00 до 20.00.

В дождливые дни экзаменационные мероприятия будут переносить на следующий день.

Рекомендуется, чтобы абитуриенты приходили за 1–1,5 часа до начала экзаменов, чтобы сдать их вовремя. Опоздавшие к тестированию не допускаются.

Кандидатам необходимо иметь при себе 2 документа:

паспорт (оригинал)

распечатанный пропуск абитуриента (ч/б или цветной).

Прочие документы: копия паспорта, военное удостоверение, водительское удостоверение — не рассматриваются.

Удостоверение поступающих можно скачать в личном кабинете абитуриента. Дата, время и место проверки будут указаны в сертификате заявителя.

В связи с тем, что экзамены проводятся на улицах, абитуриентам разрешено приходить в головных уборах.