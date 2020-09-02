11:05 02 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск

В Узбекистане начались вступительные экзамены — памятка абитуриентам

Хокимият Ташкентской области
Общество
Получить короткую ссылку
6 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/08/14/14810396.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200902/14890034/V-Uzbekistane-nachalis-vstupitelnye-ekzameny--pamyatka-abiturientam.html

Тестовые испытания будут проходить в 2 смены по 14 дней с 14.00. В дождливые экзаменационные мероприятия будут переносить на следующий день.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Сегодня в Узбекистане стартовали вступительные экзамены на 2020-2021 учебный год.

Тестовые испытания будут проходить в 2 смены по 14 дней с 14.00: 

  • первая смена с 8.00 до 11.00.
  • вторая смена с 17.00 до 20.00.

В дождливые дни экзаменационные мероприятия будут переносить на следующий день.

Рекомендуется, чтобы абитуриенты приходили за 1–1,5 часа до начала экзаменов, чтобы сдать их вовремя. Опоздавшие к тестированию не допускаются.

Кандидатам необходимо иметь при себе 2 документа:

  • паспорт (оригинал)
  • распечатанный пропуск абитуриента (ч/б или цветной).

Прочие документы: копия паспорта, военное удостоверение, водительское удостоверение — не рассматриваются.

Удостоверение поступающих можно скачать в личном кабинете абитуриента. Дата, время и место проверки будут указаны в сертификате заявителя.

В связи с тем, что экзамены проводятся на улицах, абитуриентам разрешено приходить в головных уборах.

Инфографика: как, где и когда пройдет тестирование

 

 

 

Теги:
Узбекистан, Министерство высшего и среднего специального образования, высшее образование



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Участники протеста против ограничений из-за COVID-19 в Берлине
В Берлине прошла массовая акция против ограничений из-за COVID-19 — фото
Митинги, автопробег и день рождения Лукашенко — как в Беларуси прошли выходные
Экзамен под открытым небом: как, где и когда пройдет тестирование
Экзамен под открытым небом: как, где и когда пройдет тестирование

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться