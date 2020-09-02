В какой области Узбекистана самый дорогой плов

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В Узбекистане начались вступительные экзамены — памятка абитуриентам Тестовые испытания будут проходить в 2 смены по 14 дней с 14.00. В дождливые экзаменационные мероприятия будут переносить на следующий день. 7

Учеба в вузах Узбекистана началась в онлайн-формате с 2 сентября Министерство высшего и среднего специального образования сообщило об этом в 2.10 по местному времени. 57