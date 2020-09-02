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Узбекский плов

В какой области Узбекистана самый дорогой плов

Pixabay
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200902/14890095/V-kakoy-oblasti-Uzbekistana-samyy-dorogoy-plov.html

Известно, что в Ташкенте средняя цена за одну порцию плова составляет 15 167 сумов, а за 1 кг – 106 169 сумов.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Стала известна средняя стоимость порции плова в Узбекистане, сообщает Госкомстат.

"В августе в Бухарской области зарегистрирована самая дорогая средняя стоимость порции плова – 18 677 сумов, а за 1 кг – 130 669 сумов. Самый дешевая средняя цена за одну порцию плова зафиксирована в Сурхандарьинской области – 12 тысяч сумов, а за 1 кг – 84 тысячи сумов", - говорится в сообщении.

Известно, что в Ташкенте средняя цена за одну порцию плова составляет 15 167 сумов, а за 1 кг – 106 169 сумов.

Индекс плова 2020
Госкомстат
Индекс плова 2020

При подсчете стоимости одной порции восточного кушанья учитывались расходы на приготовление плова в регионах, мастерство повара, сезон и другие факторы. 

Теги:
Цена, цены, еда, Узбекистан, Узбекистан, плов



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