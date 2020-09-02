В какой области Узбекистана самый дорогой плов

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Стала известна средняя стоимость порции плова в Узбекистане, сообщает Госкомстат.
"В августе в Бухарской области зарегистрирована самая дорогая средняя стоимость порции плова – 18 677 сумов, а за 1 кг – 130 669 сумов. Самый дешевая средняя цена за одну порцию плова зафиксирована в Сурхандарьинской области – 12 тысяч сумов, а за 1 кг – 84 тысячи сумов", - говорится в сообщении.
Известно, что в Ташкенте средняя цена за одну порцию плова составляет 15 167 сумов, а за 1 кг – 106 169 сумов.
При подсчете стоимости одной порции восточного кушанья учитывались расходы на приготовление плова в регионах, мастерство повара, сезон и другие факторы.