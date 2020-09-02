В Ташкенте водители устроили праздник прямо на проезжей части - видео

В Сети появилось видео, где молодые люди, закрыв дорогу на авто, праздновали прямо на проезжей части.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. В Ташкенте День независимости все-таки не прошел скучно - местные автовладельцы решили устроить шумную вечеринку прямо на проезжей части, об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В Сети появилось видео, где молодые люди, закрыв дорогу, праздновали прямо на проезжей части.

Напомним, что ранее Шавкат Мирзиёев заявил, что по итогам консультаций с врачами было сделано заключение о том, что в этом году ситуация с пандемией требует ограничить проведение на местах массовых собраний и гуляний. В связи с этим рассмотрены вопросы организации празднования этого знаменательного события главным образом в семейном кругу.

В случае проведения торжеств трудовыми коллективами указано на необходимость строгого соблюдения санитарных норм.