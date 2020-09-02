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В Ташкентской области состоялась церемония открытия святыни "Йик-Ота"

Управление мусульман Узбекистана
Общество
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В мероприятии приняли участие хоким областной администрации Р. Холматов и главный имам Ташкентской области Хайруллох Турматов.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Накануне в Юкоричирчикском районе Ташкентской области состоялась церемония открытия святыни "Йик-Ота", которая стала памятником культурного наследия. Об этом сообщили в Ташкентском отделении Управления мусульман Узбекистана. 

В мероприятии приняли участие хоким областной администрации Р. Холматов, главный имам Ташкентской области Хайруллох Турматов и несколько высокопоставленных гостей.

Управление мусульман Узбекистана
Комната для молитвы в святыне "Йик-Ота"

Известно, что сейчас в Юкоричирчикском районе, как и в других регионах республики, проводятся ремонтно-восстановительные работы. В частности, святыня "Йик-Ота" в этом регионе была преобразована в место, полностью отвечающее современным требованиям. На территории сооружения проведены обширные ландшафтные работы.

Управление мусульман Узбекистана
Антураж святыни "Йик-Ота"

По словам Хайруллоха Турматова, святое место создало благоприятные условия для мусульман и паломников. Известно, что в комплексе есть молельная комната, библиотека, просторные и удобные дворы.

Напомним: по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Ташкенте строится Центр исламской цивилизации (ЦИЦ). Здание центра возведут в традициях национального зодчества, в виде мечети с куполом. Комплекс включит в себя библиотеку, информационно-ресурсный центр, научные кафедры, конференц-зал и служебные помещения.




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