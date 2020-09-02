На месте Чиназского рыбного базара построят современный ТЦ

Здания и сооружения реализуют на публичных торгах по рыночной стоимости с инвестиционными и социальными обязательствами. Власти республики также снизят налоговую нагрузку на рыбоводческие хозяйства.

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. На месте Чиназского рыбного базара появится современный торговый комплекс по продаже рыбы и рыбной продукции.

Об этом говорится в постановлении президента "О мерах по поддержке и повышению эффективности рыбной отрасли".

Если объект не будет реализован в течение 3 месяцев со дня выставления на торги, его можно будет приобрести по рыночной стоимости с оплатой в рассрочку в равных долях в срок до 5 лет.

Агентству по управлению госактивами поручено в течение месяца разработать предложения о минимальных инвестиционных обязательствах по организации на базе объекта торговли рыбой и рыбной продукцией.

Также ведомству было дано указание составить предложения по строительству холодильного оборудования для хранения готовой продукции и полуфабрикатов, отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, и количеству создаваемых рабочих мест в новом ТЦ.

Согласно постановлению, планируется реализовать проекты по разведению рыбы интенсивным методом в 10 домовладениях населения в районах, специализированных на рыбоводстве.

Кроме того, поменяется порядок налогообложения рыбоводческих хозяйств:

с 2020 года рыбоводческие хозяйства, занимающиеся разведением рыбы в искусственных водоемах, исчисляют налог за пользование водными ресурсами по ставкам, установленным для орошения сельскохозяйственных земель, исходя из разницы в объеме взятой из водного объекта и возвращенной воды;

не облагаются налогом использованные водные ресурсы, взятые из коллекторно-дренажных вод;

при невозможности определения фактического объема потребления воды, налоговая база за пользование водными ресурсами устанавливается в размере 50% от установленных нормативов потребления воды.

Государство принимает меры по экономии водопотребления. В частности Минводхоз ежегодно устанавливает лимит воды, формирует и размещает на своем сайте перечень коллекторно-дренажных сетей, которые могут использовать рыбоводческие хозяйства.

При их использовании должны соблюдаться проектные параметры коллекторно-дренажных сетей.

Ведомство также утвердит лимиты водозабора для рыбоводческих хозяйств, занимающихся разведением рыбы в искусственных водоемах с учетом предполагаемой и фактической водности источников и планов водопотребления.

В течение 2021–2022 годов рыбоводческие хозяйства, берущие воду из рек и каналов, поэтапно перейдут на использование вторичных источников воды, а также новых ресурсосберегающих интенсивных технологий в искусственных водоемах в условиях дефицита воды.

Также, согласно постановлению, до 1 января 2022 года будет сформирован Единый банк данных ихтиофауны естественных запасов воды и водных биоресурсов Узбекистана.

Развитию рыбоводства способствуют и научные исследования: в НИИ рыбоводства создадут инновационные информационно-ресурсные кабинеты, построят лаборатории, специализированные на селекции и племенном деле в рыбоводстве, анализе качества естественных и искусственных кормов для рыб.

Эти проекты будут включены в Инвестиционную программу Узбекистана на 2021–2023 годы.