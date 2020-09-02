В рейтинге Глобального инновационного индекса Узбекистан занял 93-е место

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. В Глобальном инновационном индексе-2020 (ГИИ, Global Innovation Index) Узбекистан занял 93-е место.

В докладе отмечается, что за последние пять лет республика не включалась в ГИИ в связи с отсутствием данных.

Известно, что в общем рейтинге соседние с Узбекистаном строки занимают Сальвадор (92) и Кыргызстан (94).

Компоненты субиндексов

Выше среднего:

"Развитость рынка" (Market sophistication) - 27-е место;

"Инфраструктура" (Infrastructure) - 72-е место;

"Человеческий капитал и исследования" (Human capital & research) - 77-е место.

Ниже среднего:

"Развитие знаний и технологий" (Knowledge & technology outputs) - 90-е, место;

"Институты" (Institutions) - 95-е место;

"Результаты творческой деятельности" (Creative outputs) - 127-е место;

"Развитие бизнеса" (Business sophistication) - 127-е место.

Первая позиция в рейтинге отдана Швейцарии, за ней идут Швеция, США, Великобритания и Нидерланды. Сингапур находится на 8-й, Китай — на 14-й строчке. Общий список завершают Мьянма, Гвинея и Йемен.

Среди регионов Центральной и Южной Азии лидером стала Индия. Она расположилась на 48-й строке. На втором месте — Иран (67), на третьем — Казахстан (77).

Напомним: в сентябре 2018 года указом главы государства была утверждена Стратегия инновационного развития Узбекистана на 2019−2021 годы. Документ предусматривает вхождение республики к 2030 году в состав 50 передовых стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса.