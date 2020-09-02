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Мобильный телефон

В Узбекистане выявлены случаи регистрации IMEI на паспорта третьих лиц

© Sputnik / Константин Родиков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200902/14895566/V-Uzbekistane-vyyavleny-sluchai-registratsii-IMEI-na-pasporta-tretikh-lits.html

UZIMEI обратился в правоохранительные органы в связи со случаями регистрации идентификационных номеров мобильных устройств на паспортные данные третьих лиц.

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Правоохранительные органы в Узбекистане проверяют случаи регистрации IMEI-кодов мобильных устройств на основании паспортных данных третьих лиц, сообщили в пресс-службе Министерства по развитию информационных технологий и массовых коммуникаций.

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IMEI — это уникальный номер из 15 цифр, который обычно написан на самом аппарате под аккумулятором или на крышке, если батарея не съемная. Узнать его можно, набрав команду *#06# на клавиатуре. В Узбекистане внедрена система регистрации IMEI-кодов мобильных устройств, используемых, ввозимых и производимых для реализации или личного пользования на территории страны. Физические лица могут провести регистрацию в режиме онлайн (через сайт Единого портала интерактивных государственных услуг), дистанционно (посредством SMS/USSD-запроса) или лично — обратившись в пункты регистрации. Для осуществления процедуры необходимо предоставлять свои паспортные данные, номер телефона и IMEI-код мобильного устройства. 

"В дистанционном или онлайн-режиме невозможно определить, предоставлены паспортные данные самим гражданином — владельцем паспорта, либо другим лицом. В связи с этим в настоящее время наблюдаются случаи регистрации IMEI-кодов мобильных устройств на основании паспортных данных третьих лиц. С целью предотвращения незаконной регистрации мобильных устройств на основании паспортных данных третьих лиц и идентификации тех, кто осуществляет эту незаконную деятельность, оператор системы (UZIMEI. — Прим. ред.) обратился в правоохранительные органы", — говорится в публикации.

Более подробная информация будет дана по результатам следственной работы, отметили в министерстве.

Теги:
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, Узбекистан, мобильный телефон



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