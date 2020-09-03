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Первоклассники в столовой на обеде в одной из московских школ, архивное фото

Как снизить вероятность заражения COVID-19 в школах — ответили в штабе

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200903/14899895/Kak-snizit-veroyatnost-zarazheniya-COVID-19-v-shkolakh--otvetili-v-shtabe.html

Напомним, ранее Минздрав утвердил санитарные требования для открытия школ. Новые правила обязательны для всех общеобразовательных школ и специнтернатов республики.

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. В штабе по борьбе с COVID-19 рассказали, какие меры позволят снизить риск инфицирования среди учащихся в школах. 

Родители задали вопрос, не увеличится ли вирусная нагрузка во время 45-минутных занятий в закрытом классе, особенно если среди учеников есть заболевшие.

"В первую очередь, каждый родитель должен понимать, что самая безопасная среда для ребенка и для него самого — это дом. При выходе на улицу есть высокий риск заразиться болезнью. Что касается школ, количество детей, отправившихся на учебу, будет больше. Нам известно, что если за пределами дома находятся больше 2-3 человек, то растет вероятность заражения", — отметила член штаба Севара Убайдуллаева.

Она напомнила основные санитарные требования Минздрава, которые обезопасят как учителей, так и учащихся:

  • во время занятий все дети должны быть в масках;

  • их следует менять каждые 2-3 часа;

  • между учениками должна соблюдаться социальная дистанция более 2 метров;
  • руки следует мыть с мылом или обрабатывать антисептиками.

Убайдуллаева также рассказала, что помещения будут проветриваться по 3-4 раза в день. В конце дня помещения и коридоры будут дезинфицироваться специальными средствами.

Пустой класс
Unsplash / Barry Zhou
В Узбекистане установили санитарные требования для открытия школ — список

По словам члена штаба, вирусная нагрузка, безусловно, увеличивается, когда дети находятся длительное время в закрытом пространстве, однако проветривание и дезинфекция помещений, а также соблюдение санитарно-гигиенических правил позволят ее снизить. 

"Если все дети будут соблюдать установленные санитарные правила, вирусная нагрузка будет снижена. Кроме того, если полоскать горло как можно чаще в школе или дома, то можно дополнительно снизить вирусную нагрузку", — заключила Убайдуллаева.

Теги:
пандемия, Узбекистан, коронавирус, школьники, Школа



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