В Узбекистане деятельность судов подвергнется поэтапной цифровизации

Верховному органу судебной власти поручено разработать мобильное приложение, позволяющее принимать участие в судебных заседаниях в режиме видеосвязи.

ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Согласно постановлению президента, утверждена Программа цифровизации деятельности органов судебной власти в 2020–2023 гг.

Что планируется реализовать:

с 1 января 2021 года во время судебных заседаний во всех судах начнут использовать аудиозапись на основе ходатайства сторон по делу и только с согласия председательствующего;

а также формирование протоколов судебных заседаний с использованием данной системы;

с 1 июля 2021 года дела между блюстителями закона в судах апелляционной и кассационной инстанций должны будут распределяться автоматически;

с 1 октября 2021 года всех участников станут извещать о времени и месте судебного заседания посредством бесплатных sms-сообщений;

с 1 января 2022 года заинтересованным сторонам начнут представлять судебные решения по делу в онлайн-режиме, по их просьбе – в бумажной форме;

до 1 июля 2022 года будет внедрено около 10 интерактивных услуг для создания удобства в деятельности органов судебной власти, в том числе гражданам и субъектам предпринимательства по достижению правосудия;

с 1 января 2023 года в электронной форме начнут сдавать и принимать судебные дела в государственный архив.

Кроме того, к информационной системе Верховного суда подключат 28 госорганов и организаций, в том числе виртуальную приемную президента и премьер-министра по рассмотрению обращений предпринимателей.

Отмечается, что с помощью этой интеграции суды смогут получать достоверные сведения об имущественном состоянии, социальном положении и о размерах среднемесячной оплаты труда граждан при определении размеров алиментов и штрафов.

Согласно документу, также с 1 января 2022 года в деятельность судов внедрят комплекс информационных систем "Адолат".

Какие изменения произойдут:

органы госвласти и управления, хокимияты, центры хозуправления и адвокаты должны будут направлять иски, заявления и жалобы исключительно в электронной форме;

заинтересованные лица смогут наблюдать за процессами рассмотрения исков, заявлений и жалоб в режиме онлайн;

участникам судебного заседания станет доступна отправка информации и документов в электронной форме;

информационная система, внедренная в деятельность судов позволит автоматически формировать судебные документы.

Помимо этого, Верховному суду поручено разработать до конца 2020 года мобильное приложение, которое позволит участвовать в судебных заседаниях в режиме видеоконференцсвязи.