По информации хокимията, неизвестный еще не совершил никаких уголовных преступлений типа кражи, нападения, убийства, поэтому людям не стоит поддаваться чрезмерной панике.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Неизвестное существо каждую ночь пугает жителей Намангана. Хокимият района опубликовал официальное заявление по данному инциденту.

По информации жителей махалли "Хуррият" Касансайского района Наманганской области, уже на протяжении нескольких дней неизвестный бегал по крышам и пугал местных, а когда его пытались поймать, ловко выворачивался и даже ходил на четвереньках.

"В настоящее время районным отделом внутренних дел проводится расследование в отношении лица, вызвавшего ажиотаж среди населения. Установлено, что обнаруженные следы принадлежат мужчине", - говорится в сообщении хокимията Касансайского района.

По информации хокимията, неизвестный еще не совершил никаких уголовных преступлений типа кражи, нападения, убийства, поэтому людям не стоит поддаваться чрезмерной панике.

Кадр из видео НЛО или Йети: неизвестный "монстр" пугает жителей Намангана - ответ хокимията

В районной администрации также напомнили, что распространение информации и материалов, направленных на разжигание паники среди населения в любой форме, карается штрафом от 66 млн 900 тысяч сумов до 89 млн 200 тысяч сумов, либо ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.