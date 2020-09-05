ШОС, СНГ и ОДКБ впервые проведут совместные учения по борьбе с терроризмом

Министры стран ШОС, СНГ и ОДКБ приняли совместное коммюнике, в котором отмечается, что борьба с международным терроризмом и экстремизмом остается приоритетом.

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Главы министерств обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Содружества Независимых Государств (СНГ), Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) договорились расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Первые совместные учения пройдут в рамках маневров "Кавказ-2020".

"Предложено совместные задачи по борьбе с терроризмом отработать в конце сентября на стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", — сказал Шойгу по итогам заседания министров обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ.

По словам министра, в совместном коммюнике главы ведомств назвали борьбу с терроризмом и экстремизмом своим приоритетом.

В каком именно формате пройдут первые совместные учения, пока не уточняется.