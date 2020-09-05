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Более 220 человек вернулись в Россию чартерным рейсом из Ташкента

Более 220 человек вернулись в Россию чартерным рейсом из Ташкента

Facebook / Посольство России в Узбекистане
Общество
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В Посольстве России в Узбекистане рассказали о возвращении в РФ нескольких сотен человек.

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Более 220 человек в субботу вернулись из Ташкента в Москву чартерным рейсом авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщили в Посольстве России в Узбекистане.

"Дипломаты посольства сегодня проводили очередной рейс из Ташкента в Москву и оказали пассажирам содействие в прохождении формальных процедур в аэропорту. Чартером "Уральских авиалиний" домой вернулись еще 227 человек", — говорится в публикации на странице посольства в Facebook.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.

Возобновлять регулярное международное авиасообщение Россия начала с 1 августа. Первыми были открыты полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул. Также были разрешены полеты в Танзанию, но пока таких рейсов нет. Десятого августа возобновились полеты в турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью. Пятнадцатого августа начались рейсы в Швейцарию. С 20 августа РФ разрешила полеты за рубеж еще из трех городов — Казани, Калининграда и Новосибирска.

Теги:
рейс, россияне, Москва, Ташкент, Узбекистан, Россия



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