В Ташкенте наблюдатель подложил под парту абитуриента не телефон, а маску — ГЦТ

В Государственном центре тестирования также напомнили о том, что наблюдателям запрещено проносить электронные устройства на территорию проведения экзаменов.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В соцсетях распространилось резонансное видео, на котором наблюдатель вступительного экзамена якобы подложил абитуриенту под парту мобильный телефон.

Инцидент произошел 4 сентября в 14.35 в ботаническом саду Ташкента, где проходят вступительные экзамены в вузы.

На кадрах видно, как женщина действительно подходит к парте и что-то кладет под нее, однако что именно — рассмотреть трудно.

Пользователи предположили, что наблюдатель подложила учащемуся телефон, однако в Государственном центре тестирования опровергли данную информацию.

Ведомство провело проверку и установило, что никакого правонарушения не было.

"Вы можете оценить это сами, посмотрев на этот случай через другую камеру. Наблюдатель группы положил под парту не телефон или подобное устройство, а обычную медицинскую маску", — говорится в сообщении ГЦТ.

В центре напомнили, что наблюдателям запрещено проносить на территорию проведения вступительных испытаний какие-либо электронные устройства (в том числе калькуляторы). На входе их проверяют сотрудники ОВД.