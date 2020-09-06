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В Ташкенте наблюдатель подложил под парту абитуриента не телефон, а маску — ГЦТ

© Sputnik / Михаил Мордасов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200906/14917841/V-Tashkente-nablyudatel-podlozhil-pod-partu-abiturienta-ne-telefon-a-masku--GTsT.html

В Государственном центре тестирования также напомнили о том, что наблюдателям запрещено проносить электронные устройства на территорию проведения экзаменов.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В соцсетях распространилось резонансное видео, на котором наблюдатель вступительного экзамена якобы подложил абитуриенту под парту мобильный телефон.

Инцидент произошел 4 сентября в 14.35 в ботаническом саду Ташкента, где проходят вступительные экзамены в вузы.

На кадрах видно, как женщина действительно подходит к парте и что-то кладет под нее, однако что именно — рассмотреть трудно.

Пользователи предположили, что наблюдатель подложила учащемуся телефон, однако в Государственном центре тестирования опровергли данную информацию.

Ведомство провело проверку и установило, что никакого правонарушения не было. 

"Вы можете оценить это сами, посмотрев на этот случай через другую камеру. Наблюдатель группы положил под парту не телефон или подобное устройство, а обычную медицинскую маску", — говорится в сообщении ГЦТ.

В центре напомнили, что наблюдателям запрещено проносить на территорию проведения вступительных испытаний какие-либо электронные устройства (в том числе калькуляторы). На входе их проверяют сотрудники ОВД.

Теги:
Государственный центр тестирования Узбекистана, соцсети, Видео, телефон, Наблюдатели, Ташкент, вступительные экзамены



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