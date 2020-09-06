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АрМИ-2020: Узбекистан взял "серебро" в конкурсе "Снайперский рубеж" — видео

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Тема:
Международные армейские соревнования "АрМИ-2020" (32)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200906/14919871/ArMI-2020-Uzbekistan-vzyal-serebro-v-konkurse-Snayperskiy-rubezh--video.html

Всего в состязаниях приняли участие военнослужащие из семи стран: России, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Вьетнама и Сербии.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Узбекские военные заняли второе место в конкурсе "Снайперский рубеж" в рамках VI Международных армейских игр "АрМИ-2020".

Высокоточные состязания прошли на полигоне "Брестский" в Беларуси. Всего в конкурсе приняли участие семь команд: из России, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Вьетнама и Сербии.

На последнем этапе соревнования участникам было важно проявить точность и скорострельность. Стрельба по мишеням велась из 7,62-миллиметровую снайперской винтовки СВД со штатными дневным и ночным прицелами, а также пистолета Макарова ПМ, передает телеканал "Звезда". 

По итогам четырех этапов конкурса победителем в конкурсе "Снайперский рубеж" стала команда Беларуси. Узбекистанцы заняли вторую строчку, третьими стали россияне.

Тема:
Международные армейские соревнования "АрМИ-2020" (32)
Теги:
Минобороны Узбекистана, снайпер, Узбекистан, АрМИ-2020



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