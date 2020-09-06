АрМИ-2020: Узбекистан взял "серебро" в конкурсе "Снайперский рубеж" — видео

Всего в состязаниях приняли участие военнослужащие из семи стран: России, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Вьетнама и Сербии.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Узбекские военные заняли второе место в конкурсе "Снайперский рубеж" в рамках VI Международных армейских игр "АрМИ-2020".

Высокоточные состязания прошли на полигоне "Брестский" в Беларуси. Всего в конкурсе приняли участие семь команд: из России, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Вьетнама и Сербии.

На последнем этапе соревнования участникам было важно проявить точность и скорострельность. Стрельба по мишеням велась из 7,62-миллиметровую снайперской винтовки СВД со штатными дневным и ночным прицелами, а также пистолета Макарова ПМ, передает телеканал "Звезда".

По итогам четырех этапов конкурса победителем в конкурсе "Снайперский рубеж" стала команда Беларуси. Узбекистанцы заняли вторую строчку, третьими стали россияне.