В Узбекистане увеличилось число звонков в скорую помощь

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Узбекистане с 26 августа, за последние пять-шесть дней, увеличилось число звонков в скорую помощь — с 29,3 до 34,2 тысячи, рассказал начальник Главного управления организации лечебно-профилактической помощи Минздрава республики Фаррух Шарипов.
В то же время увеличилось количество обращений в амбулаторные учреждения с такими заболеваниями, как сахарный диабет, повышение артериального давления и избыточный вес, отметил Шарипов. А число заявок, связанных с симптомами пневмонии, — с 244 до 305, сообщил он.
Чиновник вновь призвал граждан быть бдительными и неукоснительно соблюдать все карантинные требования.