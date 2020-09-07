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Машина скорой помощи

В Узбекистане увеличилось число звонков в скорую помощь

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200907/14920961/V-Uzbekistane-uvelichilos-chislo-zvonkov-v-skoruyu-pomosch.html

Показатель выздоровления от COVID-19 в республике увеличился с 73 до 94 процентов, сообщили в Главном управлении организации лечебно-профилактической помощи Минздрава. Однако, как считают там, это не повод для успокоения.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Узбекистане с 26 августа, за последние пять-шесть дней, увеличилось число звонков в скорую помощь — с 29,3 до 34,2 тысячи, рассказал начальник Главного управления организации лечебно-профилактической помощи Минздрава республики Фаррух Шарипов.

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Число обращений, связанных с острыми респираторными заболеваниями, увеличилось с 2,2 до трех тысяч. Связанных с повышением температуры тела — с 2,5 до 3,5 тысячи.

В то же время увеличилось количество обращений в амбулаторные учреждения с такими заболеваниями, как сахарный диабет, повышение артериального давления и избыточный вес, отметил Шарипов. А число заявок, связанных с симптомами пневмонии, — с 244 до 305, сообщил он.

Чиновник вновь призвал граждан быть бдительными и неукоснительно соблюдать все карантинные требования.

Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Узбекистан, скорая помощь



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