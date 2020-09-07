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Заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев

"Ждем и готовимся ко второй волне COVID-19"— замглавы Минздрава Узбекистана

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200907/14922688/Zhdem-i-gotovimsya-ko-vtoroy-volne-COVID-19-zamglavy-Minzdrava-Uzbekistana.html

Первый замминистра здравоохранения рассказал о возможном всплеске коронавируса в осенне-зимний период.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Осенью в Узбекистане ожидается вторая волна коронавирусной инфекции, заявил первый замминистра здравоохранения, директор Агентства санэпидемблагополучия Баходир Юсупалиев.

"Ждем и готовимся к ней. Осень-зима — это наслоение других инфекций, в том числе гриппа, ОРВИ. Карантинные меры практически все ослаблены, контакты между людьми увеличиваются, открываются школы, вузы, детсады", — рассказал Юсупалиев в интервью "Ъ".

Напомним, что власти страны с 15 августа начали поэтапно ослаблять карантинные меры.

Мужчина с мальчиком у фонтана
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В частности, были сняты ограничения на движение автотранспорта и запрет на местное авиа- и железнодорожное сообщение, заработал общественный транспорт.

Также возобновили работу санатории, пансионаты, гостиницы, музеи, детские оздоровительные лагеря, салоны красоты, парикмахерские, объекты общественного питания на открытом воздухе.

С 5 сентября возобновили работу театры и кинотеатры, заведения сферы общественного питания в полном объеме, аттракционы в парках, также разрешены массовые службы в религиозных учреждениях.

Юсупалиев также отметил, что власти Узбекистана с самого начала выбрали путь открытого информирования граждан об уровне заболеваемости и смертности от COVID-19.

"Под руководством главы государства Шавката Миромоновича мы стали открытым, доступным обществом. <...> Мы и не скрывали, что у нас пошел пик, не скрывали, что в июле—начале августа мы находились в очень напряженной ситуации по распространению инфекции. Но благодаря принятым мерам, благодаря работе первичного звена здравоохранения, мобильных бригад, строительству дополнительных больниц, организации мы стабилизировали ситуацию, и, даст Бог, пусть она так же продолжается", — добавил замглавы Минздрава.

По последним данным, с начала пандемии в республике зарегистрировано 43 775 случаев инфицирования COVID-19, скончались 350 граждан, выздоровели — 41 277, что составляет 94,3% от общего числа заболевших.

Теги:
Минздрав Узбекистана, пандемия, коронавирус



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