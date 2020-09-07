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Мужчина с мальчиком у фонтана

Помогла ли жара снизить активность коронавируса в Узбекистане — Минздрав

Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200907/14923093/Pomogla-li-zhara-snizit-aktivnost-koronavirusa-v-Uzbekistane--Minzdrav.html

Баходир Юсупалиев отметил, что в конце июля—начале августа заболеваемость, наоборот, выросла. По его словам, увязывать поведение вируса с температурой воздуха не стоит.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Перед началом лета многие эксперты отмечали, что жаркая погода в Узбекистане может существенно снизить активность нового коронавируса COVID-19.

Девушка гуляет у фонтана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В частности, главный научный сотрудник НИИ вирусологии Минздрава республики Хайрулла Мустафаев заявлял, что в подобных условиях вирус не может развиваться, поскольку оптимальная температура для его существования должна быть в пределах 5-8 градусов Цельсия и влажность не менее 60%.

Однако все оказалось немного иначе, заявил первый замминистра здравоохранения, директор Агентства санэпидемблагополучия Баходир Юсупалиев.

"В период жары заболеваемость не понизилась, наоборот, в Узбекистане в конце июля—начале августа мы зарегистрировали большее количество больных и большее количество больных — с тяжелыми формами. Возросла нагрузка на стационары. То есть увязывать поведение вируса с температурой воздуха я бы не стал", — рассказал он в интервью "Ъ".

Юсупалиев заверил, что пик заболеваемости в республике уже пройден и ситуация стабилизировалась.

© Sputnik / Rodion Proca
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Однако, по его словам, впереди — осенне-зимний период, во время которого обычно наблюдается всплеск сезонных заболеваний, поэтому сидеть сложа руки нельзя.

Замминистра отметил, что власти республики продолжают наращивать готовность в борьбе с пандемией и ожидают очередного всплеска заболеваемости острыми респираторными инфекциями в предстоящий сезон.

Напомним: по последним данным, с начала пандемии в Узбекистане зарегистрировано 43 775 случаев инфицирования COVID-19, скончались 350 граждан, выздоровели — 41 277 (это 94,3% от общего числа заболевших).

Теги:
Минздрав Узбекистана, Узбекистан, пандемия, коронавирус, погода, жара



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