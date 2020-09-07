В Узбекистане внедрена "Единая национальная система труда"

Трудовой стаж работника, в том числе при назначении пенсии, с 1 января 2020 года исчисляется только на основе данных этой системы.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В республике завершился процесс внедрения межведомственного аппаратно-программного комплекса "Единая национальная система труда" (ЕНСТ).

Цифровизация охватывает:

электронную регистрацию трудовых отношений между работодателями и работниками, включая процедуры заключения трудовых договоров, внесения в них изменений и дополнений, а также их прекращения;

формирование электронной базы данных о структуре (штатном расписании) работодателей, включая информацию об имеющихся и создаваемых рабочих местах, условиях работы, оплате труда;

формирование и ведение данных о трудовой деятельности физлиц в электронной трудовой книжке на основе сведений об учете трудового стажа работников. Также в системе содержится информация о начисленной зарплате и уплаченных налогах на доходы физлиц в виде оплаты труда, взносов на индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан.

На данный момент, в Единой национальной системе труда зарегистрированы 463,7 тысячи работодателей (в лице министерств, организаций и предприятий) и 4,6 миллиона сотрудников.

Кроме того, внедрен межведомственный систематизированный электронный обмен данными, которые содержат информацию о состоянии и динамике показателей рынка труда.

Это способствует координации и повышению эффективности проведения государственной политики в сфере обеспечения занятости населения.

Единая национальная система труда формирует базу объективной, прозрачной и актуальной информации о количественном и качественном составе персонала и работников, вакансиях, в автоматическом режиме, а также о квалификационных и других требованиях работодателей, предъявляемых к кандидатам на трудоустройство.

В системе зарегистрировано около 4,8 миллиона рабочих мест, в том числе около 142,4 тысячи вакантных мест.

Для обучения пользованием программным комплексом ЕНСТ Министерство труда организовало около 3,2 тысячи обучающих семинаров. В них приняли участие 106,5 тысяч работодателей, в том числе специалисты 59,3 тысячи частных компаний.

Внедрение межведомственного аппаратно-программного комплекса "Единая национальная система труда" было предусмотрено постановлением президента от 31 ноября 2019 года.