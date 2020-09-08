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Железнодорожный знак

В лагере на вокзале Ростова возвращения домой ждут около 2 тысяч узбекистанцев

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200908/14927315/V-lagere-na-vokzale-Rostova-vozvrascheniya-domoy-zhdut-okolo-2-tysyach-uzbekistantsev.html

Такое скопление людей произошло из-за опубликованной в Интернете информации об отправке вывозного состава, которая не была согласована с властями города и области.

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Власти Ростовской области возводят на вокзале Ростова-на-Дону палаточный лагерь для нескольких тысяч соотечественников, ожидающих возвращения на родину.

Участок железнодорожного пути
© Sputnik / Виталий Тимкив
Еще около 900 узбекистанцев выехали на родину из Самарской области

Отмечается, что на станции "Первомайская" сейчас скопились от 1,5 тысячи до 2 тысяч граждан Узбекистана.

По словам министра экономического развития Ростовской области Максима Папушенко, люди прибыли на вокзал, прочитав опубликованную в Интернете информацию об отправке вывозного поезда, которая между тем не была согласована с властями города и области.

"Завтра в час дня должен отправляться состав, около 900 человек он должен забрать. Оставшиеся граждане Узбекистана будут размещены в палаточном городке. Сейчас его возводят силами ГО и ЧС города и области", — сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Ростовской области.

По данным источника, среди тех, кто собрался на станции, есть женщины и дети. Граждан обеспечивают всем необходимым: на вокзале имеются биотуалеты, убирается мусор, дежурит бригада скорой помощи. 

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Пресс-служба Посольства Узбекистана в РФ
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По информации правительства, людей также обеспечат питьевой и технической водой, а во вторник с ними намерен встретиться Генеральный консул Узбекистана.

В Ташкенте регулярно просят сограждан не скапливаться у российско-казахстанской границы и дожидаться вывозных рейсов по месту проживания в РФ.

В мае-августе в Самарской, Оренбургской и Ростовской областях неоднократно собирались несколько сотен граждан Узбекистана, власти республики организовали вывоз более семи тысячи соотечественников на автобусах и железнодорожном транспорте.

Теги:
Узбекистанцы, Россия, вокзал, лагерь, Мигранты, Ростов-на-Дону



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