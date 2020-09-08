"Турецкий стрелок" из Узбекистана приговорен к 40 пожизненным срокам

Абдулкадир Машарипов в ночь на 1 января 2017 года в ночном клубе Reina в Стамбуле устроил теракт, жертвами которого стали 39 человек.

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Гражданин Узбекистана Абдулкадыр Машарипов, расстрелявший 39 человек в стамбульском ночном клубе Reina, приговорен к пожизненному тюремному заключению.

Причем по решению суда осужденный получил 40-кратный пожизненный срок и должен будет отсидеть 1 368 лет.

Напомним: в ночь на 1 января 2017 года в ночном клубе Reina в районе Ортакей в Стамбуле устроил теракт, в ходе которого погибло 39 человек, в том числе полицейский.

Как передает Reuters, ответственность за совершенное нападение тогда взяла на себя ИГ*, заявив, что это был акт мести за военное вмешательство Турции в Сирии.

Местная полиция тогда придерживалась версии, что Машарипов действовал от имени группы боевиков.

Изначально он признал себя виновным, но затем изменил показания.

Обвиняемый стал оспаривать доказательства и заявлять, что человек, которого сфотографировали с автоматом в клубе, — это не он.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация