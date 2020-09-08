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Как Россия помогает Узбекистану и другим странам в борьбе с COVID-19

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200908/14927810.html

Россия борется с коронавирусом не только на своей территории, но и помогает другим странам. К сентябрю таких государств уже 39.

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik, Алексей Стефанов. Россия направила более миллиона тестов на коронавирус в 39 государств, 66% из них — в страны СНГ, Абхазию и Южную Осетию.

© Sputnik / Владимир Астапкович
В Узбекистане количество тестов на COVID-19 выросло до 40 тысяч в день

Как рассказали агентству Sputnik в Роспотребнадзоре, всего медицинские учреждения в самых разных уголках мира получили 10 662 набора на 1 066 200 исследований и реагенты для пробоподготовки на 1 054 700 исследований.

Значительная часть помощи направлена соседям России (СНГ, Абхазия и Южная Осетия) — 6 997 наборов на 699 700 исследований, реагенты на 737 200 исследований.

© Sputnik /
Помощь РФ соседним странам в борьбе с коронавирусом

Среди стран ближнего зарубежья самая большая помощь тест-систем, реагентов для лабораторной диагностики нового коронавируса COVID-19, а также термометров для оснащения пунктов пропуска пришла Кыргызстану — 1 570 наборов на 157 000 исследований, реагенты для пробоподготовки на 157 000 исследований, 10 приборов для бесконтактного измерения температуры тела.

На втором месте Узбекистан — 1 385 наборов на 138 500 исследований, реагенты для пробоподготовки на 138 500 исследований.

На третьем Армения — 1 000 наборов на 100 000 исследований, реагенты для пробоподготовки на 128 500 исследований, 7 приборов для бесконтактного измерения температуры тела.

Теги:
тест-системы, тестирование, Россия, пандемия, коронавирус



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