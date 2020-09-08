В Узбекистане введены новые правила проведения экологической экспертизы

Согласно документу, с 1 октября 2020 года Госкомэкологии запустит через свой сайт специальную электронную систему для осуществления исследования и отменит прием документов в бумажном виде.

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Кабинет министров принял постановление "О дальнейшем совершенствовании механизма оценки влияния на окружающую среду".

Госкомэкологии создаст систему по цифровизации и электронному обмену около 30 тысяч документов, ежегодно представляемых для проведения экологической экспертизы. Внедрение данной меры необходимо для обеспечения прозрачности принимаемых решений по проектам.

Правительством утверждены перечни видов деятельности, относящихся к I (высокий риск), II (средний риск), III (низкий риск), а также к IV (местный уровень) категориям воздействия на окружающую среду.

Положение о порядке проведения экспертизы различных видов деятельности регламентирует подготовку и представление материалов, сроки проведения, права и обязанности участников, статус заключения, а также оплаты за прошедшее исследование.

Что необходимо сделать Госкомэкологии в срок до 1 октября 2020 года:

разработать и запустить систему электронного документооборота для проведения экологической экспертизы через свой сайт. С запуском системы отменяется прием заявлений и других документов в письменном виде, кроме объектов специального назначения;

создать постоянно действующий экспертный совет для обеспечения объективности и обоснованности заключений по государственной экологической экспертизе;

принять меры по проведению оценки влияния на окружающую среду видов деятельности, относящихся к IV категории;

начиная с 1 декабря 2020 года организовать совместно с Кенгашем Каракалпакстана, областными хокимиятами и столичной администрацией общественные слушания по проектам оценки воздействия на окружающую среду намечаемых видов деятельности.

Госкомэкологии назначено уполномоченным органом в области экологической экспертизы, отвечающим за ее организацию и проведение, а также разработку соответствующих нормативно-правовых документов.