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Работа программиста

В Джизакской области открылся Учебный центр цифровых технологий

© Pixabay / StartupStockPhotos
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200908/14930429/V-Dzhizakskoy-oblasti-otkrylsya-Uchebnyy-tsentr-tsifrovykh-tekhnologiy.html

Основная цель данного учебного центра — обучать местную молодежь основам информационных технологий и программирования, робототехники, современным цифровым технологиям и готовить специалистов для данной отрасли.

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. В Джизакской области, в Шараф-Рашидовском районе, открылся Учебный центр цифровых технологий, сообщает пресс-служба.

"Центр был открыт в целях реализаций Пяти инициатив и укрепления идейного иммунитета молодых людей, создания условий для реализации их творческого и интеллектуального потенциала, дальнейшей популяризации компьютерных технологий, программирования и робототехники, компьютерных игр и киберспорта среди молодежи", - говорится в информации.

В Джизакской области открылся Учебный центр цифровых технологий
Пресс-служба президента
В Джизакской области открылся Учебный центр цифровых технологий

В центре имеются просторные и удобные аудитории, оснащенные современным компьютерным оборудованием. Основная цель данного учебного центра — обучать местную молодежь основам информационных технологий и программирования, робототехники, современным цифровым технологиям и готовить специалистов для данной отрасли.

Кроме того, в центре предусмотрено привлечь молодежь к компьютерным видам спорта (киберспорту), обучить их правилам киберспорта, организовать проведение командных игр, проводить соревнования по всей стране.

Теги:
IT-технологии, технологии, Узбекистан, Узбекистан, Джизак, Джизакская область



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