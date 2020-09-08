Основная цель данного учебного центра — обучать местную молодежь основам информационных технологий и программирования, робототехники, современным цифровым технологиям и готовить специалистов для данной отрасли.

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. В Джизакской области, в Шараф-Рашидовском районе, открылся Учебный центр цифровых технологий, сообщает пресс-служба.

"Центр был открыт в целях реализаций Пяти инициатив и укрепления идейного иммунитета молодых людей, создания условий для реализации их творческого и интеллектуального потенциала, дальнейшей популяризации компьютерных технологий, программирования и робототехники, компьютерных игр и киберспорта среди молодежи", - говорится в информации.

Пресс-служба президента В Джизакской области открылся Учебный центр цифровых технологий

В центре имеются просторные и удобные аудитории, оснащенные современным компьютерным оборудованием. Основная цель данного учебного центра — обучать местную молодежь основам информационных технологий и программирования, робототехники, современным цифровым технологиям и готовить специалистов для данной отрасли.

Кроме того, в центре предусмотрено привлечь молодежь к компьютерным видам спорта (киберспорту), обучить их правилам киберспорта, организовать проведение командных игр, проводить соревнования по всей стране.