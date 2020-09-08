Вывозной рейс доставил 71 россиянина из Ташкента в Москву

К настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину из Узбекистана было вывезено около четырех тысяч граждан РФ.

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Авиакомпания "Уральские авиалинии" во вторник доставила 71 россиянина из Ташкента в Москву спецрейсом, организованным в условиях ограничения авиасообщения из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в республике.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранцев и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину.

"Чартерный рейс "Уральских авиалиний" 8 сентября доставил из Ташкента в Москву 71 гражданина России", — сказал представитель дипмиссии.

По данным посольства РФ, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину из Узбекистана было вывезено около четырех тысяч россиян. С марта чартеры "Аэрофлота", "России", "Уральских авиалиний", Azur Air, Nordwind и Uzbekistan Airways также были организованы в Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Ростов-на-Дону.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. С 1 августа РФ возобновила авиасообщение с несколькими странами.