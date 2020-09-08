В Ташкенте появится новый район "Янги хаёт"

Напомним, в мае, в ходе визита в Сергелийский район столицы, глава государства Шавкат Мирзиёев предложил образовать новый микрорайон с непосредственным подчинением хокимияту города Ташкента.

ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. В столице Узбекистана появится новый район под названием "Янги хаёт", сообщает пресс-служба президента.

"Сегодня, 8 сентября, на заседании Законодательной палаты принято решение о создании нового района", - говорится в информации.

Напомним, в мае, в ходе визита в Сергелийский район столицы, глава государства Шавкат Мирзиёев предложил образовать новый микрорайон с непосредственным подчинением хокимияту города Ташкента.

Янгихаётский район с площадью в 4419,6 га будет образован за счет 1 864,2 гектара от территории Сергелийского района, 267 гектаров от Бектемирского, почти 492 – Зангиатинского, около 129 – Куйичирчикского, 264 – Янгиюльского и 1 403 гектара от Уртачирчикского районов.