Uzbekistan Airways восстанавливает авиасообщение с Бухарой

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Начиная с 14 сентября возобновляются авиарейсы в Бухару. Самолеты начнут совершать маршруты по данному направлению два раза в неделю. К тому же будет увеличена частота рейсов в Ургенч и Нукус. Об этом сообщили в пресс-службе компании Uzbekistan Airways.
Расписание рейсов:
Ташкент – Ургенч
- вылет – 7.25 (ежедневно);
- прилет – 8.55.
Ташкент – Бухара
- вылет – 9.20 (по понедельникам);
- прилет – 10.30;
- вылет – 8.20 (по субботам);
- прилет – 9.30.
Ташкент – Нукус
- вылет – 8:25 (по понедельникам и средам);
- прилет – 10:05;
- вылет – 14:40 (по четвергам и субботам);
- прилет – 16:20.
Авиабилеты на данные рейсы можно приобрести на сайте авиакомпании, через мобильное приложение, а также в офисах продажи или у агентов, отмечено в релизе Uzbekistan Airways.