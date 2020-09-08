Uzbekistan Airways восстанавливает авиасообщение с Бухарой

Самолеты начнут совершать маршруты по данному направлению два раза в неделю. К тому же будет увеличена частота рейсов в Ургенч и Нукус.

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Начиная с 14 сентября возобновляются авиарейсы в Бухару. Самолеты начнут совершать маршруты по данному направлению два раза в неделю. К тому же будет увеличена частота рейсов в Ургенч и Нукус. Об этом сообщили в пресс-службе компании Uzbekistan Airways.

Расписание рейсов:

Ташкент – Ургенч

вылет – 7.25 (ежедневно);

прилет – 8.55.

Ташкент – Бухара

вылет – 9.20 (по понедельникам);

прилет – 10.30;

вылет – 8.20 (по субботам);

прилет – 9.30.

Ташкент – Нукус

вылет – 8:25 (по понедельникам и средам);

прилет – 10:05;

вылет – 14:40 (по четвергам и субботам);

прилет – 16:20.

Авиабилеты на данные рейсы можно приобрести на сайте авиакомпании, через мобильное приложение, а также в офисах продажи или у агентов, отмечено в релизе Uzbekistan Airways.