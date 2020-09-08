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Boeing 767- 3 CBER

Uzbekistan Airways восстанавливает авиасообщение с Бухарой

Пресс-служба Uzbekistan airways
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200908/14932987/Uzbekistan-Airways-vosstanavlivaet-aviasoobschenie-s-Bukharoy-.html

Самолеты начнут совершать маршруты по данному направлению два раза в неделю. К тому же будет увеличена частота рейсов в Ургенч и Нукус.

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Начиная с 14 сентября возобновляются авиарейсы в Бухару. Самолеты начнут совершать маршруты по данному направлению два раза в неделю. К тому же будет увеличена частота рейсов в Ургенч и Нукус. Об этом сообщили в пресс-службе компании Uzbekistan Airways.

Расписание рейсов:

Ташкент – Ургенч

  • вылет – 7.25 (ежедневно);
  • прилет – 8.55.

Ташкент – Бухара

  • вылет – 9.20 (по понедельникам);
  • прилет – 10.30;
  • вылет – 8.20 (по субботам);
  • прилет – 9.30.

Ташкент – Нукус

  • вылет – 8:25 (по понедельникам и средам);
  • прилет – 10:05;
  • вылет – 14:40 (по четвергам и субботам);
  • прилет – 16:20.

Авиабилеты на данные рейсы можно приобрести на сайте авиакомпании, через мобильное приложение, а также в офисах продажи или у агентов, отмечено в релизе Uzbekistan Airways.

Теги:
Авиасообщение, Нукус, Ургенч, Аэропорт Бухара, Бухара, Авиакомпания Uzbekistan Airways



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