В Намангане создается новый район

Территориальная единица включает 25 махаллинских сходов граждан, там живут 140 тысяч человек.

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В составе Намангана образуется Давлатабадский район, данный вопрос был рассмотрен во вторник на заседании Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности.

В пресс-службе парламента напомнили, что Давлатабадский район был основан 29 августа 1977 года и занимал территорию площадью 1 125 га. Двенадцатого декабря 2003-го он был упразднен и 1 января 2004-го вошел в состав Намангана.

Какие территории предполагается включить в состав нового района:

1 125 га Давлатабадского района, действовавшего до 1 января 2004 года;

земли, выделенные Намангану в 2016-2019 гг. за счет Косонсойского (227 га), Туракурганского (183 га) и Наманганского (2 726 га) районов;

425 га махалли "Юксалиш" в Намангане.

Общая площадь Давлатабадского района составляет 4 686 га, там живут 140 тысяч человек.

Территориальная единица включает 25 махаллинских сходов граждан, а также международный аэропорт Намангана, 303 километра автомобильных дорог, 530 километра газовых сетей, 473 километра электрических линий и 256 километра трубопроводов питьевой воды.

По словам председателя комитета Кутбиддина Бурханова, в новом районе планируется образовать свой хокимият, благодаря чему, как ожидается, повысится эффективность управления и скорость реализации программ социально-экономического развития.