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В Намангане создается новый район

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200908/14933402/V-Namangane-sozdaetsya-novyy-rayon.html

Территориальная единица включает 25 махаллинских сходов граждан, там живут 140 тысяч человек.

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В составе Намангана образуется Давлатабадский район, данный вопрос был рассмотрен во вторник на заседании Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности.

В пресс-службе парламента напомнили, что Давлатабадский район был основан 29 августа 1977 года и занимал территорию площадью 1 125 га. Двенадцатого декабря 2003-го он был упразднен и 1 января 2004-го вошел в состав Намангана.

Какие территории предполагается включить в состав нового района:

  • 1 125 га Давлатабадского района, действовавшего до 1 января 2004 года;
  • земли, выделенные Намангану в 2016-2019 гг. за счет Косонсойского (227 га), Туракурганского (183 га) и Наманганского (2 726 га) районов;
  • 425 га махалли "Юксалиш" в Намангане.

Город Ташкент
© Flickr / Stanislav Magay
В Ташкенте появится новый район "Янги хаёт"
Общая площадь Давлатабадского района составляет 4 686 га, там живут 140 тысяч человек.

Территориальная единица включает 25 махаллинских сходов граждан, а также международный аэропорт Намангана, 303 километра автомобильных дорог, 530 километра газовых сетей, 473 километра электрических линий и 256 километра трубопроводов питьевой воды.

По словам председателя комитета Кутбиддина Бурханова, в новом районе планируется образовать свой хокимият, благодаря чему, как ожидается, повысится эффективность управления и скорость реализации программ социально-экономического развития.

Теги:
район, Наманган, Узбекистан



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