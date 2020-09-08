Власти Узбекистана доставили из Самарской области 952 соотечественника

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Специальный поезд "Узбекистон темир йуллари" во вторник доставил на родину 952 гражданина Узбекистана, ранее застрявших в Самарской области из-за закрытия сообщения на фоне пандемии коронавируса COVID-19, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта республики.
"Специальный поезд АО "Узбекистон темир йуллари" отправился в Узбекистан 6 сентября со станции "Кинель" в Самарской области с 952 гражданами. Он прибыл в Ташкент вечером 8 сентября", — говорится в публикации на Telegram-канале Минтранса.
Все пассажиры по прибытии были отправлены в карантинные центры в Ташкентской области.
Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину.
В Ташкенте регулярно просят сограждан не скапливаться у российско-казахстанской границы и дожидаться вывозных рейсов по месту проживания в РФ. С мая в Самарской, Оренбургской и Ростовской областях регулярно собираются несколько сотен граждан Узбекистана, власти республики уже организовывали вывоз почти восемь тысяч соотечественников на автобусах и железнодорожном транспорте.