Власти Узбекистана доставили из Самарской области 952 соотечественника

Все пассажиры по прибытии были отправлены в карантинные центры в Ташкентской области.

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Специальный поезд "Узбекистон темир йуллари" во вторник доставил на родину 952 гражданина Узбекистана, ранее застрявших в Самарской области из-за закрытия сообщения на фоне пандемии коронавируса COVID-19, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта республики.

"Специальный поезд АО "Узбекистон темир йуллари" отправился в Узбекистан 6 сентября со станции "Кинель" в Самарской области с 952 гражданами. Он прибыл в Ташкент вечером 8 сентября", — говорится в публикации на Telegram-канале Минтранса.

Граждане Узбекистана, планирующие уехать на родину, с 15 августа начали прибывать в город Кинель Самарской области. Сначала они расположились на платформе железнодорожного вокзала, 21 августа власти региона обустроили для них палаточный лагерь. По состоянию на 28 августа в Кинеле находились около двух тысяч граждан Узбекистана, 922 из них 2 сентября на спецпоезде вернулись домой.

Все пассажиры по прибытии были отправлены в карантинные центры в Ташкентской области.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину.

В Ташкенте регулярно просят сограждан не скапливаться у российско-казахстанской границы и дожидаться вывозных рейсов по месту проживания в РФ. С мая в Самарской, Оренбургской и Ростовской областях регулярно собираются несколько сотен граждан Узбекистана, власти республики уже организовывали вывоз почти восемь тысяч соотечественников на автобусах и железнодорожном транспорте.