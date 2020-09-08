Жители Ташкента стали чаще сообщать в "скорую" о симптомах COVID-19

Минздрав вновь призвал население страны к соблюдению основных санитарных правил в период пандемии — ношению защитных медицинских масок, соблюдению социальной дистанции и частому мытью рук.

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Количество звонков жителей Ташкента в службу скорой помощи с симптомами коронавируса COVID-19 увеличилось после начала смягчения карантина в середине августа, сообщил главный врач станции скорой медицинской помощи столицы Узбекистана Умидулло Рискиев.

"В первую неделю сентября количество вызовов увеличилось", — цитирует Рискиева на своем Telegram-канале пресс-служба Министерства здравоохранения. По информации врача, за первую неделю сентября количество звонков в call-центр станции выросло до 19 707 против 18 316 за последнюю неделю августа.

По данным ведомства, из общего числа поступивших звонков 6 145 (31,2 процента) были связаны с повышением температуры тела, чуть более трех тысяч (15,7 процента) — с симптомами острых респираторных заболеваний и 814 (4,1 процента) — с признаками пневмонии.

"Исходя из этого Министерство здравоохранения еще раз призывает население к бдительности и каждого гражданина к строгому соблюдению правил самозащиты от коронавируса", — добавили в пресс-службе.

Ведомство рекомендовало населению страны соблюдать основные санитарные правила в период пандемии — носить защитные медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и часто мыть руки.

Власти Узбекистана с 15 августа начали поэтапно ослаблять карантин, введенный из-за COVID-19. В частности, были сняты ограничения на движение автотранспорта и запрет на местное авиа- и железнодорожное сообщение, заработал общественный транспорт. Также возобновили работу санатории, пансионаты, гостиницы, музеи, детские оздоровительные лагеря, салоны красоты, парикмахерские, объекты общественного питания на открытом воздухе.