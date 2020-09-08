Для застрявших в Ростове узбекистанцев построили новый временный лагерь

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik, Алексей Стефанов. В среду российские власти организуют переезд узбекистанцев из стихийного лагеря на станции Первомайская в Ростове-на-Дону на станцию Лихая, где областные госструктуры создали для них более комфортные условия для ожидания вывозных поездов на родину. Об этом Sputnik рассказали в администрации города и представители узбекской диаспоры.

Ситуация взята под личный контроль губернатора Ростовской области Василия Голубева. В лагерь мигрантов приезжали высокопоставленные сотрудники областного правительства.

© Sputnik / Сергей Пивоваров Граждане Узбекистана на станции Первомайская в стихийном палаточном лагере во время ожидания вывозного поезда из Ростова-на-Дону в Ташкент.

Стихийное скопление граждан Узбекистана на станции Первомайская в Ростове-на-Дону возникло несколько недель назад — оставшиеся в пандемию коронавируса мигранты по окончании сезонных сельхозработ хотят вернуться домой, но из-за закрытых границ не могут сделать это. Как рассказал агентству Sputnik председатель Узбекского национального культурного центра Киемхон Бобоев, условий для жизни на Первомайской не было. Люди ставили самодельные палатки, жили даже в переходах. Полтора дня назад одна гражданка Узбекистана родила, ее успели отвезти в роддом, сейчас она с ребенком находится под наблюдением врачей.

"Мы помогали чем могли. Когда было несколько сотен наших соотечественников, кормили их, как-то справлялись, но когда число мигрантов перевалило за тысячи, нас уже не хватало — силы тоже не безграничны. Слава Богу, вчера к решению проблем подключился губернатор Ростовской области, мэрия, администрация города Ростова", — пояснил Киемхон Бобоев.

Он рассказал, что сегодня в Узбекистан отправился очередной вывозной состав, в который удалось посадить 950 человек. Однако в Ростове-на-Дону остаются еще около трех тысяч рабочих из Узбекистана. Сейчас представители диаспоры совместно с Генеральным консульством РУз составляют списки застрявших граждан.

"Завтра по согласованию с РЖД на станцию Первомайская придет электричка и перевезет всех желающих на станцию Лихая. Там будут уже совсем другие условия проживания — ситуацию под свой контроль взял глава региона, на место приезжал заместитель губернатора Виктор Вовк и министр экономического развития Максим Папушенко", — отметил Бобоев.

В администрации Ростова-на-Дону Sputnik подтвердили, что завтра с Первомайской отправится электричка на станцию Лихая.

"Там для граждан Узбекистана создали условия, поставили палаточный городок, привезли питьевую, техническую воду. Предоставят питание — крупы, макароны, масло, чай", — рассказали в госучреждении.

Сейчас в городской администрации ждут от Генконсульства Узбекистана списки оставшихся граждан для согласования их вывоза на родину.