Для застрявших в Ростове узбекистанцев построили новый временный лагерь

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik, Алексей Стефанов. В среду российские власти организуют переезд узбекистанцев из стихийного лагеря на станции Первомайская в Ростове-на-Дону на станцию Лихая, где областные госструктуры создали для них более комфортные условия для ожидания вывозных поездов на родину. Об этом Sputnik рассказали в администрации города и представители узбекской диаспоры.
Ситуация взята под личный контроль губернатора Ростовской области Василия Голубева. В лагерь мигрантов приезжали высокопоставленные сотрудники областного правительства.
Стихийное скопление граждан Узбекистана на станции Первомайская в Ростове-на-Дону возникло несколько недель назад — оставшиеся в пандемию коронавируса мигранты по окончании сезонных сельхозработ хотят вернуться домой, но из-за закрытых границ не могут сделать это. Как рассказал агентству Sputnik председатель Узбекского национального культурного центра Киемхон Бобоев, условий для жизни на Первомайской не было. Люди ставили самодельные палатки, жили даже в переходах. Полтора дня назад одна гражданка Узбекистана родила, ее успели отвезти в роддом, сейчас она с ребенком находится под наблюдением врачей.
Он рассказал, что сегодня в Узбекистан отправился очередной вывозной состав, в который удалось посадить 950 человек. Однако в Ростове-на-Дону остаются еще около трех тысяч рабочих из Узбекистана. Сейчас представители диаспоры совместно с Генеральным консульством РУз составляют списки застрявших граждан.
В администрации Ростова-на-Дону Sputnik подтвердили, что завтра с Первомайской отправится электричка на станцию Лихая.
"Там для граждан Узбекистана создали условия, поставили палаточный городок, привезли питьевую, техническую воду. Предоставят питание — крупы, макароны, масло, чай", — рассказали в госучреждении.
Сейчас в городской администрации ждут от Генконсульства Узбекистана списки оставшихся граждан для согласования их вывоза на родину.