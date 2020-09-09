Муфтий Москвы заболел коронавирусом

Ильдар Аляутдинов призвал всех верующих беречь себя и тем самым своих близких — родителей и детей.

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Муфтий Москвы, заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России Ильдар Аляутдинов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей страничке в Instagram.

"К сожалению, болею, COVID и мою семью настиг. Какие-то дни довольно тяжело проходили, и не сразу диагноз поставили. Какие-то симптомы присутствовали, но все-таки до конца думали, что, быть может, все-таки не COVID, а обычный грипп или ОРВИ", — сказал Аляутдинов в видеообращении.

Он констатировал, что многие люди, в том числе мусульмане, в последнее время перестали соблюдать меры защиты от инфекции, и попросил всех верующих беречь себя и тем самым своих близких — родителей и детей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ильдар Аляутдинов Муфтий Мос (@alyautdinovildar) 8 Сен 2020 в 12:09 PDT

"Призываю вас быть бдительными, не расслабляться. Сохраняйте дистанцию, носите маски, перчатки. Не нужно подвергать себя испытанию", — добавил Аляутдинов.

По последним данным, в Москве выявлено в общей сложности 268 384 случая заражения COVID-19. Выздоровели 224 840 человек, скончались — 4 933.