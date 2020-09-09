РЦНК передал школе Ташкентской области книги по русской литературе

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Российский центр науки и культуры в Ташкенте в преддверии нового учебного года передал библиотеке областной средней общеобразовательной школы №35 книги по русской художественной литературе для учащихся и русскому языку как неродному — для педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе РЦНК.
В представительстве "Россотрудничества" выразили надежду, что "лучшие произведения классиков русской литературы поддержат интерес детей к чтению, а методические пособия и учебники будут востребованы преподавателями".
Директор школы Феруза Некова поблагодарила сотрудников РЦНК за книги.
Ранее, 7 сентября, в Российском центр науки и культуры в Ташкенте отметили 150-летие со дня рождения писателя Александра Куприна. Состоялось онлайн-заседание литературной гостиной, в котором приняли участие преподаватели и учащиеся ташкентских вузов, лицеев, школ, в том числе Нукусского государственного педагогического института и Национального Университета Узбекистана.