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РЦНК передал книги по русской литературе школе Ташкентской области

РЦНК передал школе Ташкентской области книги по русской литературе

РЦНК
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20200909/14938292/RTsNK-peredal-shkole-Tashkentskoy-oblasti-knigi-po-russkoy-literature.html

В представительстве "Россотрудничества" выразили надежду, что "лучшие произведения классиков русской литературы поддержат интерес детей к чтению".

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Российский центр науки и культуры в Ташкенте в преддверии нового учебного года передал библиотеке областной средней общеобразовательной школы №35 книги по русской художественной литературе для учащихся и русскому языку как неродному — для педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе РЦНК.

РЦНК передал книги по русской литературе школе Ташкентской области
РЦНК
РЦНК передал книги по русской литературе школе Ташкентской области

В представительстве "Россотрудничества" выразили надежду, что "лучшие произведения классиков русской литературы поддержат интерес детей к чтению, а методические пособия и учебники будут востребованы преподавателями".

Директор школы Феруза Некова поблагодарила сотрудников РЦНК за книги.

Ранее, 7 сентября, в Российском центр науки и культуры в Ташкенте отметили 150-летие со дня рождения писателя Александра Куприна. Состоялось онлайн-заседание литературной гостиной, в котором приняли участие преподаватели и учащиеся ташкентских вузов, лицеев, школ, в том числе Нукусского государственного педагогического института и Национального Университета Узбекистана.

Теги:
русская художественная литература, Литература, Библиотека, РЦНК, Ташкентская область, Школа, книги



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