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Символика Азиатского банка развития

АБР и ЮНИСЕФ передали Узбекистану средства для защиты от COVID-19

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (853)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200909/14938798/ABR-i-YuNISEF-peredali-Uzbekistanu-sredstva-dlya-zaschity-ot-COVID-19.html

Груз был сформирован по согласованию с узбекской стороной. В него вошли, в частности, 71,1 тысячи медицинских комбинезонов и восемь тысяч бахил.

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передали Министерству здравоохранения Узбекистана партию средств защиты и реагентов для тестов на коронавирус COVID-19 стоимостью 952 тысячи долларов, сообщили в пресс-службе представительства АБР в стране.

В состав груза, сформированного по согласованию с узбекской стороной, вошли 71,1 тысячи медицинских комбинезонов и восемь тысяч бахил, а также наборы реагентов RNA Mini, предназначенные для тестов на коронавирус. Весь доставленный груз будет распределен по регионам республики, включая отдаленные районы.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Напомним, власти Узбекистана с 15 августа начали поэтапно ослаблять карантин против COVID-19. В частности, были сняты ограничения на движение автотранспорта и запрет на местное авиа- и железнодорожное сообщение, заработал общественный транспорт. Также возобновили работу санатории, пансионаты, гостиницы, музеи, детские оздоровительные лагеря, салоны красоты, парикмахерские, объекты общественного питания на открытом воздухе.

С 5 сентября вновь открылись театры и кинотеатры, аттракционы в парках, объекты общественного питания заработали в полном объеме, также разрешены массовые службы в религиозных учреждениях.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (853)
Теги:
пандемия, коронавирус, Узбекистан, ЮНИСЕФ, АБР



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