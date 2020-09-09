В Ташкенте отключат холодную воду

Работы будут проводиться в Мирабадском, Алмазарском, Шайхантахурском, Учтепинском, Яшнабадском, Юнусабадском, Мирзо-Улугбекском, Сергелийском и Яккасарайском районах.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. В Ташкенте ожидаются отключения холодной воды и понижение давления на водопроводных сетях, сообщает "Тошкент шахар сув таъминоти".

"С 14 сентября произойдут отключения холодной воды и понижение давления на водопроводных сетях Ташкента в связи с ремонтно-профилактическими работами и подготовкой к осенне-зимнему периоду", - говорится в информации.

Работы будут проводиться в Мирабадском, Алмазарском, Шайхантахурском, Учтепинском, Яшнабадском, Юнусабадском, Мирзо-Улугбекском, Сергелийском и Яккасарайском районах.

Подробнее с графиком работ можно ознакомиться на сайте.