Новые реанимобили доставлены в Бекабадское отделение скорой помощи

Областная администрация передала три машины скорой помощи Damas. Один автомобиль марки Volkswagen был приобретен районным управлением.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Отделению неотложной медицинской помощи Бекабадского района выделили четыре реанимобиля, оснащенные современным оборудованием. Об этом сообщают в хокимияте Ташкенской области.

Хокимият Ташкентской области Салон оборудованного реанимобиля

В частности, областная администрация передала три машины скорой помощи Damas. Один автомобиль марки Volkswagen был приобретен районным управлением.

Отмечается, что во время пандемии в отделении скорой помощи были созданы две дополнительные бригады для поддержания здоровья населения.

Согласно информации Министерства здравоохранения, в Узбекистане общее количество граждан, инфицированных коронавирусом, достигло 45 160. На данный момент в республике выздоровели 42 212 человек. В настоящее время 2 580 пациентов в стране проходят лечение. Из них 427 больных находятся в тяжелом состоянии, а 224 — в критическом.