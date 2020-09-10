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Новые реанимобили доставлены в Бекабадское отделение скорой помощи

Хокимият Ташкентской области
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200910/14944614/Novye-reanimobili-dostavleny-v-Bekabadskoe-otdelenie-skoroy-pomoschi.html

Областная администрация передала три машины скорой помощи Damas. Один автомобиль марки Volkswagen был приобретен районным управлением. 

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Отделению неотложной медицинской помощи Бекабадского района выделили четыре реанимобиля, оснащенные современным оборудованием. Об этом сообщают в хокимияте Ташкенской области.

Хокимият Ташкентской области
Салон оборудованного реанимобиля

В частности, областная администрация передала три машины скорой помощи Damas. Один автомобиль марки Volkswagen был приобретен районным управлением. 

Ташкент закупил новые машины скорой помощи для госпиталя в Узэкспоцентре
Хокимият Ташкента
Ташкент закупил новые машины скорой помощи для госпиталя в "Узэкспоцентре"

Отмечается, что во время пандемии в отделении скорой помощи были созданы две дополнительные бригады для поддержания здоровья населения.

Согласно информации Министерства здравоохранения, в Узбекистане общее количество граждан, инфицированных коронавирусом, достигло 45 160. На данный момент в республике выздоровели 42 212 человек. В настоящее время 2 580 пациентов в стране проходят лечение. Из них 427 больных находятся в тяжелом состоянии, а 224 — в критическом.




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