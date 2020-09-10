В 2022 году власти намерены сделать Ташкент Всемирной столицей книги

Также, начиная с 2021 года, в первую неделю апреля в Узбекистане планируется ежегодно проводить "Неделю чтения".

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Власти Узбекистана планируют объявить Ташкент Всемирной столицей книги 2022 года.

Об этом говорится в законопроекте "О национальной программе развития и поддержки культуры чтения на 2020-2025 годы", доступном для обсуждения.

Согласно документу, в стране также будет разработана система оценки эффективности принимаемых мер по развитию чтения, введен рейтинга "Лучшая зона чтения" и создан "Читательский совет" для обсуждения проблем в области чтения.

Кроме того, проект направлен на объединение всех библиотек республики (в том числе при учебных заведениях) в единую централизованную электронную библиотеку.

Также, начиная с 2021 года, в первую неделю апреля в Узбекистане планируется ежегодно проводить "Неделю чтения".