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В 2022 году власти намерены сделать Ташкент Всемирной столицей книги

© Sputnik / А. Варфоломеев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200910/14948464/V-2022-godu-vlasti-namereny-sdelat-Tashkent-Vsemirnoy-stolitsey-knigi.html

Также, начиная с 2021 года, в первую неделю апреля в Узбекистане планируется ежегодно проводить "Неделю чтения".

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Власти Узбекистана планируют объявить Ташкент Всемирной столицей книги 2022 года.

Об этом говорится в законопроекте "О национальной программе развития и поддержки культуры чтения на 2020-2025 годы", доступном для обсуждения.

Девушка читает книгу
Unsplash / Priscilla Du Preez
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Согласно документу, в стране также будет разработана система оценки эффективности принимаемых мер по развитию чтения, введен рейтинга "Лучшая зона чтения" и создан "Читательский совет" для обсуждения проблем в области чтения.

Кроме того, проект направлен на объединение всех библиотек республики (в том числе при учебных заведениях) в единую централизованную электронную библиотеку.

Также, начиная с 2021 года, в первую неделю апреля в Узбекистане планируется ежегодно проводить "Неделю чтения".

Теги:
чтение, Литература, книга, Ташкент



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