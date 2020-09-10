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Актер Тургун Бекназаров в 63 года стал отцом

Узбекский актер Тургун Бекназаров стал отцом в 63 года

Новости Узбекистана
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Известно, что он стал отцом во второй раз и от второго брака. У актера уже есть дочь от первой жены.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Заслуженный артист и актер Узбекистана Тургун Бекназаров стал отцом в 63 года, об этом он сообщил в программе "Омон-Омон" на телеканале MY5.

Известно, что он стал отцом во второй раз и от второго брака. У актера уже есть дочь от первой жены.

"Моя жена умерла в возрасте 57 лет. Через 1,5 года, в 2017 году, родственники снова женили меня. В возрасте 63 лет я снова стал отцом, родился сын, и мы назвали его Саидакбар. Моя вторая жена работает с моей дочерью", - поделился Бекназаров.

Напомним, Тургун Бекназаров родом из Кашкадарьинской области. В 1997 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста Узбекистана, с 1977 года она работает в театре имени Мукими.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, актеры, актер, актер



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