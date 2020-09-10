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Жених и невеста на бракосочетании

Карантин не помеха: член узбекской камеди-группы сыграл пышную свадьбу

flickr.com/ ChuWeiHunG IPhoto
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200910/14949867/Karantin-ne-pomekha-chlen-uzbekskoy-kamedi-gruppy-sygral-pyshnuyu-svadbu.html

Ахмаджон организовал свою свадьбу во дворе собственного дома в Шайхантахурском районе, на которую пришло свыше 40 гостей.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. В соцсетях Узбекистана распространилось видео свадьбы в Ташкенте, на которой присутствовало большое количество людей, а женихом оказался член камеди-клаб "Браво" Ахмаджон, сообщает ГУВД.

"Данная ситуация была изучена ответственными сотрудниками ГУВД Ташкента. Сообщаем, что видео было снято 9 сентября в Ташкентском районе Ташкентской области, куда в качестве жениха пришел 29-летний Ахмаджон Т. вместе с друзьями. Помимо этого, Ахмаджон Т. организовал свою свадьбу во дворе собственного дома в Шайхантахурском районе, на которую пришло свыше 40 гостей", - говорится в сообщении.

По данному факту составлен протокол об административной ответственности согласно статье 54 ("Нарушение правил борьбы с эпидемиями") Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

Карантин не помеха: член узбекской камеди-группы сыграл пышную свадьбу
ГУВД Ташкента
Карантин не помеха: член узбекской камеди-группы сыграл пышную свадьбу

ГУВД также напомнило, что снятие ряда карантинных ограничений не означает, что опасность распространения коронавирусной инфекции пропала

Теги:
ГУВД Ташкента, Узбекистан, Узбекистан, свадьба



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