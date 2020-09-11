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С 14 сентября поэтапно возобновят работу ДОО

Пресс-служба ИА "Дунё"
Общество
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Министр дошкольного образования Агриппина Шин заявила, что в зависимости от эпидемситуации в республике сроки могут быть скорректированы. 

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В Ташкенте и под столицей с начала недели открылись дошкольные образовательные учреждения по одной в каждом районе. Однако с 14 сентября данный процесс будет запущен по всему Узбекистану. Об этом стало известно на пресс-конференции в Министерстве дошкольного образования, сообщает информационное агентство "Дарё".

ДОО позволят осуществлять работу только с разрешения кенгашей народных депутатов, служб санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, а также при согласии родителей.

Отмечено, что на первом этапе возобновят работу старшие и подготовительные группы с детьми в возрасте 5-7 лет. Средние - для ребят 4-5 лет - планируется открыть в октябре, а младшие — для малышей 3 лет — в ноябре.

В ходе конференции министр дошкольного образования Агриппина Шин заявила, что в зависимости от эпидемситуации в республике сроки могут быть скорректированы. 

Министерство дошкольного образования
Пресс-служба
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Кроме того, работа электронной очереди на запись в ДОО возобновится не раньше ноября. В условиях послабления карантинного режима ответственными ведомствами рекомендовано создание групп с посещением не более 15 человек. Министр подчеркнула, что число детей в группе носит рекомендательных характер.

В образовательных организациях установят графики, согласно которым можно будут приводить и забирать детей. Помимо этого, в помещениях три раза в день будет производиться влажная уборка с применением специальных средств, санитарная обработка оборудования, игрушек и дидактических материалов, дезинфекция игровых площадок и беседок. 

Теги:
Узбекистан, Агриппина Шин, дошкольное образование, Министерство дошкольного образования



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