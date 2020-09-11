14:20 11 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12162.56
  • USD10274.17
Поиск
Молоток

В РФ узбекистанку осудили на 8 лет за помощь сирийским террористам

pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
80 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200911/14951364/V-RF-uzbekistanku-osudili-na-8-let-za-pomosch-siriyskim-terroristam.html

Согласно данным уполномоченного органа Приморского края, гражданке Узбекистана вынесен приговор по статье "Содействие террористической деятельности".

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Суд во Владивостоке приговорил гражданку Узбекистана к восьми годам лишения свободы за причастность к терроризму. Об этом сообщает на своей странице в Instagram антитеррористическая комиссия Приморского края.

"Гражданку республики Узбекистан, которая с 2012 года проживала во Владивостоке, осудили на восемь лет за поддержку террористической деятельности", - заявляет пресс-служба уполномоченного органа.

Женщина познакомилась с последователем радикальных течений ислама в социальных сетях. Он "рассказал ей" о войне в Сирии и объяснил, что нужны деньги на помощь нуждающимся. Виновная перечислила злоумышленнику 95 тысяч рублей. Как отмечает краевая антитеррористическая комиссия, деньги были потрачены террористом на покупку оружия.

Отмечено, что гражданку Узбекистана осудили по статье "Содействие террористической деятельности".

Теги:
Россия, суд, узбекистанка, Владивосток, Борьба с терроризмом



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Лесные пожары в Калифорнии, США
Калифорния в огне: площадь пожаров бьет рекорды - фотолента
Пора домой: США выведут половину войск из Ирака и Афганистана
Итоги АрМИ-2020
Армейская "бронза": в каких конкурсах АрМИ-2020 отличились узбекистанцы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться