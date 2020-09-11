В РФ узбекистанку осудили на 8 лет за помощь сирийским террористам

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Суд во Владивостоке приговорил гражданку Узбекистана к восьми годам лишения свободы за причастность к терроризму. Об этом сообщает на своей странице в Instagram антитеррористическая комиссия Приморского края.

"Гражданку республики Узбекистан, которая с 2012 года проживала во Владивостоке, осудили на восемь лет за поддержку террористической деятельности", - заявляет пресс-служба уполномоченного органа.

Женщина познакомилась с последователем радикальных течений ислама в социальных сетях. Он "рассказал ей" о войне в Сирии и объяснил, что нужны деньги на помощь нуждающимся. Виновная перечислила злоумышленнику 95 тысяч рублей. Как отмечает краевая антитеррористическая комиссия, деньги были потрачены террористом на покупку оружия.

Отмечено, что гражданку Узбекистана осудили по статье "Содействие террористической деятельности".