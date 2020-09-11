В Узбекистане сохранится прохладная погода

В пятницу по Ташкентской области местами ожидаются небольшие кратковременные осадки, в предгорных и горных районах — дожди с грозами.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. В ближайшие два дня Узбекистан окажется под влиянием западных воздушных масс. Высотный циклон из южной части Казахстана будет воздействовать на восточные районы республики. Об этом сообщила пресс-служба Узгидромета.

В пятницу по Ташкентской области местами ожидаются небольшие кратковременные осадки, в предгорных и горных районах — дожди с грозами. Дневная температура воздуха прогреется до +27…+32 градуса.

В субботу дождливая погода сохранится лишь на территории горных участков.

В воскресенье, 13 сентября, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью достигнет +12…+17 градусов, днем она прогреется до +27…+32 градуса. Синоптики отмечают, что данные значения ниже климатической нормы на 1−2 градуса.