"Маленький Шавкатик": Саида Мирзиёева родила сына

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева родила сына. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Жизнь продолжается, хоть нам всем и тяжело по-прежнему. Но люди играют свадьбы, детки рождаются. И в нашей семье прибавление — маленький Шавкатик, наше солнышко. Мы знакомы с ним не так давно, но такая любовь у нас сильная с первого взгляда, что мы 24 часа в сутки вместе. Мамы знают, как это бывает, – пишет Мирзиёева.

Напомним, Саида Мирзиёева замужем за Ойбеком Турсуновым.

У супругов также есть дети: сын Миромон и дочь Саодатхон.