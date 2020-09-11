20:29 11 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12162.56
  • USD10274.17
Поиск

"Маленький Шавкатик": Саида Мирзиёева родила сына

Фото из личного архива Саиды Мирзиёевой
Общество
Получить короткую ссылку
297630
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/0b/14957486.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200911/14957704/Malenkiy-Shavkatik-Saida-Mirzieva-rodila-syna.html

Дочь президента впервые поделилась с пользователями снимком малыша. Подробности - читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева родила сына. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

"Жизнь продолжается, хоть нам всем и тяжело по-прежнему. Но люди играют свадьбы, детки рождаются. И в нашей семье прибавление — маленький Шавкатик, наше солнышко. Мы знакомы с ним не так давно, но такая любовь у нас сильная с первого взгляда, что мы 24 часа в сутки вместе. Мамы знают, как это бывает, – пишет Мирзиёева.

Напомним, Саида Мирзиёева замужем за Ойбеком Турсуновым.

У супругов также есть дети: сын Миромон и дочь Саодатхон.

Теги:
дети, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Саида Мирзиёева



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Лесные пожары в Калифорнии, США
Калифорния в огне: площадь пожаров бьет рекорды - фотолента
"Оскар" меняет правила: как будут снимать лучшие фильмы года
Столица открывает международное авиасообщение: правила для пассажиров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться