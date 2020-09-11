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Орден Дустлик

Глава узбекской диаспоры Тверской области награжден орденом "Дустлик"

Узбекская диаспора в РФ
Общество
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Орден Шухрату Мавланову вручил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Председатель Узбекской национально-культурной автономии Тверской области Шухрат Мавланов награжден орденом "Дустлик", сообщил председатель Узбекской национально-культурная автономии в Пензе Сатимбай Бердиев.

Награду Мавланову вручил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов. Церемония состоялась в четверг в Посольстве РУз в России.

Шухрат Мавланов награжден орденом Дустлик
Узбекская диаспора в РФ
Шухрат Мавланов награжден орденом "Дустлик"

Орден "Дустлик" ("Дружба") — государственная награда Узбекистана. Он был учрежден по инициативе первого президента Ислама Каримова в 1994 году. Орденом награждаются как узбекистанцы, так и граждане других стран, за достижения в работе по укреплению дружбы, братства и взаимного согласия между представителями всех наций и народностей, вклад в развитие дружбы и сотрудничества между народами РУз. Орденом "Дустлик" награждает президент Узбекистана. 

Теги:
узбекистанец, Узбекистан, "Дустлик"



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