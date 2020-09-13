В Узбекистане произошло землетрясение — его ощутили в нескольких регионах

Подземные толчки силой в 2 балла чувствовались в Андижане и Фергане. В Намангане, в свою очередь, была зафиксирована активность в 3 балла.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Сегодня утром в республике произошло землетрясение. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

"13 сентября в 05.13 по ташкентскому времени (в 00.13 по Гринвичу) в Узбекистане произошло землетрясение. Координаты: 40,83 градуса северной широты; 71,67 градуса восточной долготы. Магнитуда М=3. Глубина — 6 километров", — следует из сообщения.

Эпицентр землетрясения находилcя в 211 километрах от Ташкента в юго-восточном направлении.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Наманган: 19 километров, 3 балла;

Андижан: 57 километров, 2 балла;

Фергана: 51 километр, 2 балла.

В других регионах республики сейсмоактивность не ощущалась.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.