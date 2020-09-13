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Новый пассажирский авиалайнер Airbus A350 XWB прибыл в московский аэропорт Шереметьево

Uzbekistan Airways утвердила новые правила для пассажиров на борту самолета

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200913/14964347/Uzbekistan-Airways-utverdila-novye-pravila-dlya-passazhirov-na-bortu-samoleta.html

Отмечается, что данные меры позволят предотвратить распространение инфекции во время перелета. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways ввела новые правила перевозок пассажиров в период пандемии COVID-19.

Следующие требования необходимо соблюдать в салоне воздушного судна для обеспечения безопасности окружающих:

  • на протяжении всего полета пассажиры (кроме детей до двух лет) должны быть в масках, закрывающих рот и нос;
  • в качестве ручной клади в салон самолета можно взять женскую сумочку, портфель, ноутбук и сумку с детскими принадлежностями. Остальные вещи должны быть сданы в багаж во время регистрации на рейс;
  • посадка в самолет будет производиться с соблюдением социальной дистанции;
  • если во время полета пассажир почувствовал недомогание (жар, кашель, насморк и другие симптомы), следует срочно нажать кнопку вызова бортпроводника. У членов экипажа есть инструкции, что нужно делать в подобных случаях;
  • во время полета рекомендуется воздержаться от перемещений по салону. Для посещения туалетной комнаты следует обратить внимание на световое табло – не допускается создавать очередь;
  • после посадки самолета граждан просят не вставать со своих мест до указаний экипажа. Выход осуществляется так же, как и посадка – с соблюдением социальной дистанции.
"Все члены экипажа перед рейсом проходят обязательную проверку общего состояния здоровья и замер температуры. На протяжении всего полета они так же, как и пассажиры, носят маски и защитные перчатки", — говорится в сообщении Uzbekistan Airways.

Также особое внимание уделяется уборке и дезинфекции воздушного судна: она проводится с использованием специальных средств, обрабатываются все поверхности, предметы и помещения, в том числе багажные отделения.

Что, если во время полета кто-нибудь из пассажиров чихнет?

В Uzbekistan Airways заявили, что воздух в салоне самолета циркулирует сверху вниз, и, в случае, если кто-то из пассажиров другого ряда чихнул, то микрокапли не разнесутся по всему воздушному судну.

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"К тому же использование масок предотвращает разлет микрочастиц. Самолеты Uzbekistan Airways оснащены современными НЕРА-фильтрами, которые задерживают около 99,97% вирусов и бактерий", — добавили в авиакомпании.

Вся еда, напитки, дорожные и детские наборы будут выдаваться в индивидуальных упаковках. Предзаказ специального питания по-прежнему доступен, за исключением кошерного.

Также будут временно недоступны бортовые журналы и газеты.

Данные меры безопасности будут действовать до тех пор, пока не улучшится эпидемиологическая ситуация, заключили в Uzbekistan Airways.

Теги:
Узбекистан, пассажиры, самолет, Авиакомпания Uzbekistan Airways



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