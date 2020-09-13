В Сурхандарье МЧС ликвидировало крупный пожар в лесном хозяйстве — видео

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Сотрудники МЧС потушили крупный пожар, который охватил территорию в 50 га в Сурхандарьинской области.
Отмечается, что возгорание произошло накануне в горном месте "Гуримбулок", расположенном на территории лесного хозяйства "Кизирик" в Шерабадском районе.
Пожар возник в результате поджога сухой травы, пламя моментально начало распространяться.
"В борьбе со стихией были задействованы несколько единиц спецтехники и десятки сотрудников личного состава УЧС Сурхандарьинской области. Также, содействие в ликвидации ЧС оказали сотрудники ряда других служб ГСЧС", — говорится в сообщении МЧС.
О пострадавших не сообщается. На данный момент, пожар локализован.