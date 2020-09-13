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Сотрудник МЧС во время тушения пожара

В Сурхандарье МЧС ликвидировало крупный пожар в лесном хозяйстве — видео

© Sputnik / Николай Хижняк
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200913/14965197/V-Surkhandare-MChS-likvidirovalo-krupnyy-pozhar-v-lesnom-khozyaystve--video.html

Возгорание произошло в результате поджога сухой травы, пламя охватил площадь около 50 га.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Сотрудники МЧС потушили крупный пожар, который охватил территорию в 50 га в Сурхандарьинской области.

Отмечается, что возгорание произошло накануне в горном месте "Гуримбулок", расположенном на территории лесного хозяйства "Кизирик" в Шерабадском районе.

Пожар возник в результате поджога сухой травы, пламя моментально начало распространяться.

"В борьбе со стихией были задействованы несколько единиц спецтехники и десятки сотрудников личного состава УЧС Сурхандарьинской области. Также, содействие в ликвидации ЧС оказали сотрудники ряда других служб ГСЧС", — говорится в сообщении МЧС.

О пострадавших не сообщается. На данный момент, пожар локализован.

Теги:
Узбекистан, МЧС, лесное хозяйство, лес, пожар, Сурхандарьинская область



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