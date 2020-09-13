В Сурхандарье МЧС ликвидировало крупный пожар в лесном хозяйстве — видео

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Уголовное дело в отношении девушки, избившей парней в Намангане, прекращено Напомним: Гульсанам Алиджонова из Наманганской области не побоялась защитить свою честь и вступила в конфликт с двумя парнями, которые высмеивали и оскорбляли ее за внешний вид. 211

При публикации результатов вступительных была допущена ошибка — ГЦТ В ведомстве принесли извинения абитуриентам и их родителям за произошедший инцидент. 177